Scontro sul traffico pesante Segni contro Colleferro | il Sindaco Moffa si appella al Prefetto
Nella zona tra i due comuni si registra un nuovo confronto riguardo alla gestione del traffico pesante, con il Sindaco di Segni che ha fatto un appello al Prefetto. La questione riguarda le modalità di controllo e gestione dei mezzi pesanti che attraversano le rispettive aree, generando discussioni tra le amministrazioni locali. La disputa si inserisce in un quadro di tensioni già note tra le due comunità, che si sono manifestate anche in passato su altri aspetti legati alla viabilità.
Si accende nuovamente lo scontro istituzionale tra il Comune di Segni e il vicino Comune di Colleferro sulla gestione del traffico pesante. L'amministrazione segnina, guidata dal Sindaco On. Silvano Moffa, ha formalmente richiesto l'intervento urgente del Prefetto di Roma per bloccare l'ordinanza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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