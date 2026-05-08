Ospedale Santa Maria Terni chirurgia epatobiliare d’eccellenza nella struttura ternana | intervento con ospite d’onore il professor Fulvio Calise

L’ospedale Santa Maria di Terni ha recentemente realizzato un intervento di chirurgia epatobiliare resettiva, confermando le sue capacità nel settore. L’intervento, eseguito nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione del professor Fulvio Calise, ospite d’onore. La struttura sanitaria continua a distinguersi per la qualità delle cure offerte ai pazienti nel campo della chirurgia epatica.

Il Santa Maria di Terni conferma il suo livello di eccellenza delle cure anche grazie al complesso intervento di chirurgia resettiva epatica eseguito nei giorni scorsi. L’operazione, una meso-epatectomia anteriore di elevata complessità tecnica, è stato effettuato in Chirurgia Coloproctologica.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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