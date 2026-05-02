Medici e robot insieme un altro intervento d’eccellenza all’ospedale di Terni

Un intervento di elevata complessità si è concluso con successo presso l’ospedale di Terni, grazie alla collaborazione tra i team di urologia e chirurgia generale. Medici e tecnologie robotiche hanno lavorato insieme per affrontare un caso delicato, dimostrando come l’integrazione tra competenze umane e strumenti avanzati possa portare a risultati di alto livello. L’operazione si inserisce in un quadro di attività cliniche di eccellenza svolte nella struttura.

Un intervento di straordinaria complessità è stato portato a termine grazie alla collaborazione tra l’équipe di urologia e quella di chirurgia generale dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Protagonisti dell’operazione il dottor Alberto Pansadoro, direttore della struttura complessa di.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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