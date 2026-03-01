Ospedale Santa Croce | Un’eccellenza italiana nella chirurgia della mano

L'ospedale Santa Croce di Ortopedia e traumatologia ha ricevuto un riconoscimento importante per la sua attività nel campo della chirurgia della mano. La struttura, nota per aver eseguito numerosi interventi e trattamenti specialistici, si distingue nel panorama italiano. Il premio è stato assegnato in occasione di una cerimonia ufficiale a cui hanno partecipato rappresentanti del settore medico e istituzionale.

Un prestigioso riconoscimento per la struttura di Ortopedia e traumatologia dell' ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo, diretta dal dottor Lorenzo Giosuè Marzona (foto), è arrivato dalla Società italiana di chirurgia della mano (Sicm), con il suo inserimento nella rete nazionale dei Centri della mano. Il "Santa Croce" entra così a far parte di una cerchia ristretta di soli 42 centri in tutta Italia, segnalandosi come terzo polo di riferimento in Toscana insieme alle strutture fiorentine di Careggi e Palagi. Il riconoscimento è stato assegnato dopo un rigoroso censimento delle attività svolte nel biennio 2024-2025. La commissione infatti ha valutato in maniera positiva la numerosità e la qualità della casistica operatoria, l'efficienza dell'attività ambulatoriale e la specifica organizzazione dedicata alla chirurgia della mano.