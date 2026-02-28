Rivoluzione Anagrafe sanitaria | addio burocrazia tra regioni ma arrivano i lavori in corso

Dal 2 marzo entra in funzione in tutta Italia la nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana), riducendo le pratiche burocratiche tra le regioni. La riforma mira a semplificare la gestione dei dati sanitari e a migliorare l’efficienza del sistema. Contestualmente, sono stati avviati lavori in corso per completare l’implementazione e garantire il funzionamento uniforme su tutto il territorio nazionale.

Attiva in tutta Italia la piattaforma Ana per unificare i dati degli assistiti. Cosa cambia per i cittadini e perché potrebbero esserci rallentamenti negli uffici Ausl Il 2 marzo entrerà in funzione contemporaneamente in tutta Italia la nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana). Ana è la nuova anagrafe di riferimento per la Sanità pubblica nazionale, la cui attuazione è prevista dal Dpcm 1 giugno 2022, che prevede la costituzione di una banca dati unica per tutte le aziende sanitarie del territorio nazionale, che raccoglie i dati anagrafici e amministrativi dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale. I cittadini non devono fare...