Oscar della salute al Comune di Bari In particolare per la Casa delle bambine e dei bambini

Il Comune di Bari ha ricevuto il riconoscimento “Oscar della Salute” durante una cerimonia presso Montecitorio. La premiazione è avvenuta in presenza di rappresentanti istituzionali e riguarda in particolare la Casa delle bambine e dei bambini. La menzione speciale è stata attribuita per il livello di coinvolgimento e partecipazione del Comune nel settore della salute pubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità e rappresentanti del settore sanitario.

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Di Vito Piepoli: Il Comune di Bari è stato insignito dell’“Oscar della Salute”, con una menzione speciale per il coinvolgimento e la partecipazione, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso Montecitorio. Il riconoscimento ottenuto rappresenta un importante attestato del valore sociale e dell’impatto generato da un modello di intervento integrato, capace di rispondere in modo efficace e continuativo ai bisogni della comunità, promuovendo inclusione, salute e benessere. A rappresentare la città di Bari è stato il consigliere delegato alla salute, Giuseppe Cascella, che ha preso parte alla cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento, assegnato a realtà istituzionali distintesi per l’impegno nella promozione della salute e del benessere delle comunità.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Oscar della salute al Comune di Bari In particolare per la Casa delle bambine e dei bambini Notizie correlate La Ginestra “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”Arezzo, 5 maggio 2026 – Il prossimo 8 maggio l’UNICEF Italia riconoscerà la Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarch i (AR) come... Formedil Bari nell'ambito delle attività previste per la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro presenta “Il colore delle emozioni”Secondo il rapporto INAIL 2025 in Puglia, sono cresciute le denunce di infortunio sul lavoro nel settore delle costruzioni: 1. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quando la città si prende cura dei cittadini: a Sacile l’Oscar della Salute 2026; Rete Italiana Città Sane: Oscar della Salute 2026 al progetto ‘Agenti comunitari di salute’ del Comune di Bologna; A Roma la cerimonia degli Oscar della Salute 2026: al Comune di Bari Menzione speciale per coinvolgimento e partecipazione per il progetto La Casa delle Bambine e dei Bambini; Oscar della Salute 2026, premio a Zero Branco per il progetto sull’inclusione Speciali insieme. Oscar della Salute 2026: ad Alberobello una menzione speciale per la trasferibilità del progetto presentatoIl Comune di Alberobello ha ricevuto ieri a Roma una menzione speciale per la trasferibilità del progetto presentato nell’ambito dell’Oscar della Salute 2026, ... agorablog.it Al progetto del Comune di Bologna Agenti comunitari di salute una menzione speciale per originalità e innovazione delle tematicheIl Comune di Bologna ha ricevuto una menzione speciale per originalità e innovazione delle tematiche nell’ambito dell’Oscar della Salute 2026, il riconoscimento nazionale promosso dalla Rete Italiana ... sassuolo2000.it OSCAR DELLA SALUTE Oscar della Salute 2026: al progetto “Agenti comunitari di salute” una menzione speciale per originalità e innovazione delle tematiche. Il riconoscimento nazionale promosso dalla Rete Italiana Città Sane – OMS per valorizzare le migl facebook