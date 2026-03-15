Anziani disabili e caregiver approvata la programmazione per il 2026

È stata approvata la programmazione per il 2026 dedicata ad anziani, disabili e caregiver. Quasi 125mila euro provenienti dal Fondo regionale caregiver saranno destinati al distretto modenese, con l’obiettivo di migliorare la rete territoriale di assistenza, digitalizzare i processi, sperimentare un servizio di sollievo domiciliare e finanziare nuovi progetti nel settore salute.

Quasi 125mila euro dal Fondo regionale caregiver per il distretto modenese. Nelle Case residenze anziani 25 posti in più, potenziato anche il sostegno alla domiciliarità Tra le azioni previste nell’ambito del Fondo regionale caregiver rientra, infatti, il potenziamento della rete territoriale di supporto: in questo ambito si prevede di consolidare il servizio Informacaregiver, in connessione con l’infermieristica di comunità presso la Casa della Salute e della Comunità di via Levi Montalcini, così come lo spazio di ascolto dedicato ai caregiver familiari di persone con demenza in fase iniziale attivo presso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Modena, e gli sportelli sociali dei poli territoriali in collegamento con lo psicologo di comunità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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