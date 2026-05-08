Ortona approvata la graduatoria provvisoria per il sostegno ai caregiver familiari

Il Comune di Ortona ha reso nota la graduatoria provvisoria relativa ai benefici del Fondo nazionale destinato ai caregiver familiari di persone con disabilità gravissima per gli anni 2023 e 2024. La pubblicazione riguarda le persone che hanno presentato domanda per accedere ai sostegni previsti dal fondo. La graduatoria, ancora provvisoria, indica chi ha raggiunto i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni finanziarie.

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Il Comune di Ortona ha approvato la graduatoria provvisoria per l’accesso ai benefici del Fondo nazionale dedicato ai caregiver familiari di persone con disabilità gravissima, relativo alle annualità 2023 e 2024.Il provvedimento riguarda i caregiver che assistono familiari non autosufficienti e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate "Sicilia che piace", la Regione pubblica la graduatoria provvisoria del bando dedicato ai ComuniIl dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei progetti presentati dagli enti locali... Bando regionale per il turismo, pronta la graduatoria provvisoriaPronta la graduatoria provvisoria per ottenere i contributi per investimenti nelle strutture turistiche in Sicilia.