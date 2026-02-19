Si sente male al volante e accosta donna di 50 anni trovata in auto priva di sensi
Una donna di 50 anni, residente ad Ancona, ha avuto un malore improvviso mentre guidava in via Conca, all’angolo con via Flaminia. L’automobile si è fermata spontaneamente dopo che la donna si è sentita male, perdendo i sensi al volante. La vettura è rimasta ferma in strada, bloccando il traffico per alcuni minuti. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e hanno tentato di aiutarla. La donna ora si trova in ospedale sotto osservazione. La causa del malore resta ancora da chiarire.
ANCONA – Malore improvviso alla guida oggi pomeriggio in via Conca, all’angolo con via Flaminia. Una donna di circa 50 anni, residente ad Ancona, si è sentita male mentre era al volante della propria auto ed è riuscita ad accostare il veicolo prima di perdere conoscenza. La manovra è stata notata da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona con l’automedica. La donna è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso, non cosciente al momento del trasferimento.🔗 Leggi su Anconatoday.it
