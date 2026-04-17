Silvia e Laura Squizzato, giornaliste gemelle inviate del TG2, riceveranno il Premio Mario Celli, giunto alla sua 45ª edizione. La cerimonia si svolgerà il 17 aprile alle 18 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico a Siena. Il riconoscimento viene assegnato annualmente a professionisti del settore televisivo e giornalistico. La premiazione si svolge in un contesto storico e simbolico, noto per ospitare eventi culturali importanti.

Il 17 aprile alle 18 nella suggestiva Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico di Siena la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento (un'opera esclusiva dell'artista Carlo Pizzichini) a 4 personaggi che con il loro talento hanno saputo trasformare la passione in eccellenza e dedizione nel loro campo, distinguendosi per impegno e visione. Verranno premiati anche: - Federico Fazzuoli: Autore, conduttore, regista e produttore tv. Fondatore del famoso programma di Rai 1 Linea Verde sull'agricoltura, alimentazione, territorio e ambiente.. - Luca Luchini, giornalista e scrittore, autore che ha pubblicato numerosi volumi di grande successo come “Siena dei nonni”, Siena 1968.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Silvia e Laura Squizzato, giornaliste gemelle inviate del TG2, è stato assegnato il Premio televisivo e giornalistico Mario Celli, giunto alla sua 45ª edizione.

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