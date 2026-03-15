L’ex calciatore ha commentato gli attacchi razzisti rivolti a Vinicius, affermando che le offese sono state rivolte anche a lui in passato. Ha parlato della possibilità di abbandonare il campo come una soluzione, anche se non ha dato una risposta definitiva. La sua riflessione si concentra sulla percezione delle ingiustizie subite e sul confronto con le proprie esperienze personali.

Thuram è intervenuto sul tema del razzismo lanciando un messaggio molto delicato come quello del razzismo. Cosa ha detto il giocatore francese. Il mondo del calcio si ritrova nuovamente a fare i conti con la piaga del razzismo, scosso dal recente scontro avvenuto durante la sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid. Al centro della bufera l’argentino Gianluca Prestianni, accusato dalla ste lla dei Blancos Vinicius Junior di aver rivolto nei suoi confronti pesanti epiteti discriminatori. Mentre la UEFA ha ufficialmente aperto un fascicolo per fare luce sull’accaduto, diverse personalità dello sport hanno preso posizione. Tra queste spicca la voce autorevole di Thuram, che in un’intervista toccante rilasciata a Canal+Foot ha voluto analizzare il peso di tali episodi sulla pelle dei giocatori neri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram sul razzismo: «Vinicius è stato attaccato, ma è come se lo fossi io. Abbandonare il campo? E’ una soluzione anche se…»

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