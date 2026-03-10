L’hostess sbarcata da Dubai a Orio al Serio con Rolex e Cartier nascosti per 42mila euro | denunciata se li ricompra

Un’hostess arrivata da Dubai all’aeroporto di Orio al Serio è stata denunciata dopo che è stato scoperto che aveva nascosto orologi Rolex e Cartier per un valore di circa 42mila euro. La donna, successivamente, si è recata in un negozio per riacquistare gli orologi. La vicenda si è svolta nel contesto di un periodo di tensioni internazionali, tra crisi e conflitti nella regione del Golfo.

Chi riesce a volare da Dubai all’Europa – dopo 10 giorni di guerra Usa-Israele-Iran che hanno coinvolto anche i Paesi del Golfo – oggi ha presumibilmente altre preoccupazioni per la testa. Eppure sino a una manciata di giorni fa quelle erano le rotte soprattutto del business e del turismo dorato. E per qualcuno, si scopre ora, pure del contrabbando. Una hostess 38enne di nazionalità ucraina è stata infatti fermata all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) e denunciata per contrabbando per aver tentato di portare in Italia gioielli non dichiarati per oltre 9mila euro. La donna è stata multata per oltre 11.800 euro e i preziosi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. 🔗 Leggi su Open.online

