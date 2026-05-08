Giro d’Italia 2026 | in volata a Burgas la spunta Paul Magnier Delusione per Jonathan Milan

Nella prima tappa del Giro d’Italia 2026, partita dalla Bulgaria, la vittoria in volata è andata a Paul Magnier. La corsa si è conclusa con questa frazione, lasciando deluso Jonathan Milan, che sperava di indossare già la maglia rosa. La gara ha visto alcuni dei principali favoriti sfidarsi nelle ultime centinaia di metri, ma alla fine è stato Magnier ad avere la meglio.

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Ci si aspettava una Maglia Rosa tricolore al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2026 che è scattato dalla Bulgaria. Invece sul traguardo di Burgas a brillare in volata è il francese Paul Magnier. Primo successo in una grande corsa a tappe per il corridore della Soudal Quick-Step che va a prendersi la vittoria più bella della carriera ed anche il simbolo del primato. Pronti, via ed è partita la prima fuga di questa Corsa Rosa: Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) sono andati all’attacco guadagnando qualche minuto sul plotone che ovviamente ha visto le squadre dei velocisti gestire la situazione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: in volata a Burgas la spunta Paul Magnier. Delusione per Jonathan Milan Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026: giornata no per Jonathan Milan, in volata la spunta Tobias Lund Andresen Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Paul Magnier punta al successo negli sprint: Abbiamo costruito una squadra attorno a me per cercare di vincere; Favoriti Maglia Ciclamino: Milan è l’uomo da battere, ma occhio a Magnier; I velocisti del Giro d’Italia 2026; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan sogna la prima maglia rosa in Bulgaria. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Superate le 3h di corsa. 16.04 Difficile capire chi potrà essere il vincitore oggi. Alla prima volata di ... oasport.it DIRETTA GIRO D’ITALIA 2026, CLASSIFICA | Video streaming Rai: Sevilla vince il GPM! (1^ tappa, oggi 8 maggio)Diretta Giro d’Italia 2026, classifica e streaming video Rai oggi venerdì 8 maggio: orario, percorso e vincitore della 1^ tappa Nessebar-Burgas. ilsussidiario.net Favoriti #GirodItalia Maglia Ciclamino (a punti) | Fantacycling Jonathan Milan Tobias Lund Andresen Paul Magnier Kaden Groves Ben Turner x.com Paul Magnier va a caccia del primo successo in carriera al #GirodItalia - facebook.com facebook