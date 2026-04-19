La Rai sta valutando chi prenderà il suo posto tra Alberto Matano e Caterina Balivo, in seguito alla possibile uscita di Mara Venier. La conduttrice sembra ormai vicina alla conclusione della sua lunga carriera in televisione, sollevando domande sul suo futuro. La decisione dell’emittente potrebbe avere ripercussioni sul palinsesto, mentre i nomi dei potenziali sostituti vengono analizzati in modo sempre più approfondito.

Il futuro della conduttrice cambia tutto. Nuovi nomi emergono e la Rai valuta le mosse. La decisione potrebbe sorprendere tutti Mara Venier pronta a dire addio: questa volta è davvero la fine?. Da anni il pubblico di Domenica In è abituato a sentire parlare di un possibile addio di Mara Venier. Ogni stagione sembra quella decisiva, eppure poi la “zia Mara” torna sempre al suo posto, accolta con affetto dal pubblico. Stavolta, però, qualcosa sembra davvero diverso. La conduttrice ha infatti fatto un passo concreto, dichiarando pubblicamente il desiderio di entrare nel celebre Tavolo di Che Tempo Che Fa, il programma guidato da Fabio Fazio. Non si tratta solo di un’ipotesi: è una richiesta chiara, che lascia intuire un cambio di rotta ormai vicino.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Alberto Matano o Caterina Balivo: chi prenderà il posto di Mara Venier

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