Il governo ha approvato un nuovo decreto lavoro che entrerà in vigore il 1° maggio 2026, con norme specifiche per i rider e i lavoratori delle piattaforme digitali. Tra le novità, l'obbligo di usare lo Spid per accedere ai servizi e una revisione delle tipologie di contratti utilizzati in questo settore. Queste disposizioni mirano a regolamentare le attività di chi lavora attraverso piattaforme online in Italia.

Il governo ha approvato il nuovo decreto lavoro per il 1° maggio 2026 e in questo si introduce una nuova disciplina per i rider e i lavoratori delle piattaforme digitali in Italia. Con il provvedimento, il governo mira a regolarizzare un settore che resta ancora troppo poco trasparente, secondo le associazioni di categoria. Nel decreto si introducono la presunzione di subordinazione, obblighi di trasparenza e misure di contrasto al caporalato digitale. Il testo però non ha incontrato il favore di tutti, come l’avvocata Giulia Druetta che avverte come molte norme ricalchino obblighi già esistenti ma senza una vera e propria svolta. Il rischio è che, in assenza di sanzioni economiche, le piattaforme si potranno permettere di ignorare le indicazioni del governo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Decreto lavoro, regole per i rider: Spid obbligatorio e stretta sui contratti

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