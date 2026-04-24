Rider il rischio del nuovo obbligo Spid | tra burocrazia e costi

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato un decreto il 1° maggio che prevede l'obbligo per i rider di utilizzare lo Spid o la carta d'identità elettronica. Questa disposizione riguarda i lavoratori che svolgono attività di consegna a domicilio e comporta l'introduzione di nuovi adempimenti burocratici e costi aggiuntivi. La norma mira a regolare meglio la posizione dei rider, inserendoli in un quadro di identificazione digitale.

? Cosa sapere Il governo prevede l'obbligo Spid o carta d'identità elettronica per i rider nel decreto 1° maggio.. La misura sposta i costi di autenticazione sui lavoratori con redditi fino all'81,6% inferiori.. Il governo prepara un intervento nel decreto del 1° maggio che impone l’uso di Spid o della carta d’identità elettronica per i rider, una mossa che rischia di colpire duramente chi già fatica a tirare avanti tra collaborazioni occasionali e partite Iva. Mentre in Francia le associazioni hanno presentato una denuncia penale contro Uber Eats e Deliveroo per presunta tratta di esseri umani, l’Italia cerca una risposta tardiva alle inchieste della Procura di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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