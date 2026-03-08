Design non invasivo grazie al C-bridge comfort assoluto e un audio chiaro grazie alla tecnologia a onde sonore inverse Gli auricolari open-ear sono i nuovi must have e diventano accessorio di moda distintivo

Gli auricolari open-ear con tecnologia a onde sonore inverse offrono un design non invasivo grazie al C-bridge, garantendo comfort e audio chiaro. Questi dispositivi, che si posizionano sui lobi, sono diventati accessori di moda distintivi e non sono veri orecchini, ma rappresentano la nuova frontiera della tecnologia audio portatile. Sono sempre più presenti tra le persone che cercano praticità senza rinunciare allo stile.

A vete notato anche voi quegli “accessori” particolari che molte persone portano ai lobi? Non sono veri orecchini, ma l’ultima frontiera della tecnologia audio. Si tratta degli auricolari open-ear, una categoria che sta spopolando proprio per il suo design a clip. Sal Da Vinci e il significato di “Per sempre sì”, che ha trionfato a Sanremo 2026 X Leggi anche › Sanremo 2026 su Spotify: diffusa la classifica delle canzoni più ascoltate. Chi è primo? A differenza delle classiche cuffiette che si inseriscono nel condotto uditivo, questi modelli si agganciano esternamente. L’obiettivo? Lasciare l’orecchio libero di percepire ciò che accade intorno, permettendo di ascoltare la playlist preferita senza rinunciare alla sicurezza o alla socialità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Design non invasivo grazie al C-bridge, comfort assoluto e un audio chiaro grazie alla tecnologia a onde sonore inverse. Gli auricolari open-ear sono i nuovi must have e diventano accessorio di moda distintivo I nuovi auricolari sono «open-ear», da indossare tutto il giorno come gioielliHuawei, con i FreeClip 2, riscrive le regole degli auricolari: non più da infilare nelle orecchie, ma da tsfoggiare con eleganza. Open-ear, la scommessa degli auricolari: le mosse di Huawei e SonyDue marchi come Huawei e Sony hanno presentato nuove proposte a clip che puntano proprio su questo approccio.