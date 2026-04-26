Caltanissetta la scuola sfida la mafia | voci e memoria al liceo

Il 28 aprile, al Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta, si terrà la presentazione di un volume scritto da Simona Barberio. L’evento si svolge in un contesto scolastico che ha deciso di affrontare temi legati alla memoria e alla lotta contro la mafia. La scuola ha organizzato questa iniziativa per coinvolgere gli studenti e far conoscere storie e testimonianze legate alla presenza criminale nella zona.

? Cosa sapere Il 28 aprile al Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta si presenta il volume di Simona Barberio.. Massimo Caponnetto e Tiberio Bentivoglio partecipano al dibattito sulla memoria e la lotta alla mafia.. Martedì 28 aprile alle ore 10.30, le aule del Liceo classico Ruggero Settimo di Caltanissetta ospiteranno la presentazione del volume Lotta alle mafie. Antologia di voci per raccontare la mafia ai ragazzi, opera scritta da Simona Barberio. L’incontro si preannuncia come un momento di profonda riflessione civile all’interno dell’istituto scolastico, dove l’autrice si confronterà con una platea di testimoni e rappresentanti della società civile impegnati nella memoria storica e nella lotta al crimine organizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, la scuola sfida la mafia: voci e memoria al liceo Notizie correlate Scuola contro la mafia: memoria dei bambini vittimeUna mattinata densa di significato si è svolta nell’Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Careri di Oppido Mamertina, dove studenti e istituzioni... Caltanissetta: beni confiscati alla mafia, scatta la gara socialeIl Comune di Caltanissetta ha avviato una procedura formale per affidare la gestione degli immobili confiscati alla criminalità situati in Contrada...