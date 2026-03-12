Nell’Istituto Gemelli Careri di Oppido Mamertina si è svolta una mattinata dedicata alla memoria dei bambini uccisi dalla mafia. Studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per ricordare le vittime di criminalità organizzata, con iniziative e momenti di riflessione. L’evento ha coinvolto le persone presenti in un momento di commemorazione condivisa.

Una mattinata densa di significato si è svolta nell’Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Careri di Oppido Mamertina, dove studenti e istituzioni hanno unito le forze per onorare la memoria dei bambini vittime della criminalità organizzata. L’incontro, volutamente focalizzato sui minori colpiti dalla violenza mafiosa, rappresenta un tassello fondamentale del percorso che porterà la comunità scolastica alla Giornata nazionale del 21 marzo. Il dirigente scolastico ing. Giuseppe Martino ha guidato l’evento insieme a docenti e rappresentanti delle forze dell’ordine, trasformando l’aula in uno spazio di riflessione profonda sulla responsabilità civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola contro la mafia: memoria dei bambini vittime

