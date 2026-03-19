Quattro persone sono state arrestate durante un'operazione antidroga condotta tra Milano e Bergamo dalla Polizia di Stato. Sono stati sequestrati diversi chili di sostanze stupefacenti e migliaia di euro in contanti. L'operazione ha portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti degli indagati. La vicenda riguarda attività di spaccio e detenzione di droga.

Milano, 19 marzo 2026 – Operazione antidroga della Polizia di Stato tra Milano e Bergamo, dove sono state eseguite misure cautelari nei confronti di quattro persone indagate per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Tre di loro sono finiti in carcere, mentre per il quarto sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata condotta dalla Squadra Mobile e si è sviluppata tra settembre 2022 e marzo 2023 attraverso intercettazioni, pedinamenti e perquisizioni. Un lavoro investigativo articolato che ha permesso di ricostruire un'attività di spaccio ben organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operazione antidroga fra Milano e Bergamo: 4 arresti, sequestrati chili di stupefacente e migliaia di euro in contanti

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