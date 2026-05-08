Operaio rimane schiacciato da un macchinario di smaltimento materiali | gravissimo al Niguardo

Un operaio di 44 anni è stato coinvolto in un incidente sul lavoro in un'azienda di Vignate, nel Milanese, dove sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario dedicato allo smaltimento dei materiali. Le sue condizioni sono apparse gravi e si è reso necessario l'intervento dei soccorsi. La dinamica dell'incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

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Un operaio di 44 anni sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario di smaltimento materiali in un'azienda di Vignate, nel Milanese. Il 44enne è stato trasportato d'urgenza al Niguarda. Presenti sul posto anche i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Operaio di 46 anni rimane schiacciato da un pesante macchinario a Pognano: è graveUn 46enne è rimasto schiacciato da un pesante macchinario mentre lavorava a Pognano (Bergamo). Incidente sul lavoro a Pognano, schiacciato da un macchinario: gravissimo un uomo di 46 anniPognano (Bergamo), 31 marzo 2026 - Un uomo di 46 anni è rimasto vittima di un gravissimo incidente sul lavoro in uno degli stabilimenti della Isocel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Bazzano, 47enne muore schiacciato da un muletto; Operaio 50enne precipita dal tetto del Lidl e muore: stava lavorando alla costruzione del nuovo supermercato; Incidente sul lavoro nell'ex area Expo a Milano, operaio si ferisce al collo con un flessibile: è grave; Mauro Zearo morto sul lavoro a Gemona del Friuli: l'operaio è stato schiacciato da un muletto. Operaio rimane schiacciato da un macchinario di smaltimento materiali: gravissimo al NiguardoUn operaio di 44 anni sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario di smaltimento materiali in un'azienda di Vignate, nel Milanese ... fanpage.it Operaio di 51 anni muore schiacciato da una betoniera in un'azienda agricolaCASTELFIORENTINO – Un nuovo drammatico infortunio sul lavoro scuote il territorio fiorentino. Un operaio di 51 anni, di origini albanesi, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nel riba ... msn.com Cambio scaldabagno e... Rimane tutta la parete rovinata. L'operaio l'ha arrangiata come meglio ( ) poteva, ma io vorrei renderla un po' più ordinata. Qualcuno ha idea di che cosa si potrebbe fare - facebook.com facebook