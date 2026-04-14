Giovane operaio precipita dal tetto e muore | un iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo

Un giovane operaio di 21 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone nelle Bassette. La polizia ha iscritto nel registro degli indagati una persona, accusata di omicidio colposo. L’incidente ha suscitato grande scalpore nella zona, dove si stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e verificando le circostanze che hanno portato alla tragedia. La procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda.

Ancora forte l'eco di dolore attorno alla morte di Rayan Lassoued, il giovane di 21 anni deceduto a seguito della caduta dal tetto di un capannone alle Bassette. Sul caso indaga da giorni la Procura di Ravenna che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo aggravato. E ora ci sarebbe un uomo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Operaio precipita dal tetto e muore Operaio precipita dal tetto di un capannone e muoreUn operaio di 48 anni impegnato in una serie di lavori di manutenzione in un’azienda dell’area industriale di Frosinone è morto poco dopo le 15 di...