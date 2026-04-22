Gli ambasciatori dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo su nuove sanzioni contro la Russia e su un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. La decisione è stata influenzata dalla riapertura dell’oleodotto Druzhba, che ha permesso il ripristino dei flussi di petrolio russo verso l’Europa. Questa mossa ha consentito di superare l’ostacolo rappresentato da alcuni paesi membri, consentendo di avanzare con le misure contro Mosca e il sostegno finanziario a Kiev.

La riapertura dell’ oleodotto di Druzhba e la conseguente ripresa dei flussi di petrolio russo verso l’Europa hanno sbloccato l’impasse imposta da Viktor Orbán e Robert Fico sul 20esimo pacchetto di sanzioni a Mosca e lo stanziamento del prestito da 90 miliardi di euro a Kiev. Così, i rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri presso l’Ue ( Coreper ) hanno trovato l’accordo su entrambi i punti, rimandando la proposta alla definitiva approvazione del Consiglio Ue. “La presidenza cipriota si è adoperata senza sosta affinché l’Ue continui a sostenere con determinazione l’Ucraina e a esercitare pressioni sulla Russia”, hanno dichiarato i portavoce.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intesa tra ambasciatori Ue sulle nuove sanzioni alla Russia e il prestito da 90 miliardi all’Ucraina: decisivo il ripristino dell’oleodotto Druzhba

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