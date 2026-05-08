OpenAI rivoluziona l’audio | arriva la voce che ragiona e traduce

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha annunciato il lancio di una nuova tecnologia audio in grado di generare voci che ragionano e traducono in modo autonomo. Questa novità permette di creare assistenti vocali più intelligenti e capaci di interagire in modo più naturale, grazie a un'intelligenza artificiale avanzata. La presenza di questa innovazione potrebbe modificare diversi settori, con alcuni già pronti a sostituire l'assistenza umana in determinati compiti.

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? Domande chiave Come cambierà il lavoro con un assistente che ragiona come GPT-5?. Quali settori professionali saranno i primi a sostituire l'assistenza umana?. Come funzioneranno i nuovi sistemi di protezione contro le frodi vocali?. Quanto costerà integrare queste nuove capacità di ragionamento nelle proprie app?.? In Breve GPT-Realtime-Translate gestisce 70 lingue in input e 13 lingue in output.. Modello GPT-Realtime-2 integra capacità di ragionamento di classe GPT-5.. Tariffazione basata su minuti per Translate e Whisper o su token per GPT-Realtime-2.. Nuovi guardrail bloccano automaticamente conversazioni con contenuti dannosi rilevati dai trigger.🔗 Leggi su Ameve.eu

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