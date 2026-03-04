Respirare Musica | la masterclass che rivoluziona la voce

Giovedì 5 e venerdì 6 marzo l’auditorium Isaia Billé ospiterà una masterclass dedicata alla fisiologia vocale, che si svolgerà in due giornate consecutive. L’evento prevede un approfondimento pratico e teorico sulla respirazione e la cura della voce, coinvolgendo professionisti e appassionati. La manifestazione intende offrire un’occasione di formazione e confronto per chi lavora o si interessa al settore vocale.

Due giorni consecutivi, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, vedranno l'auditorium Isaia Billé trasformarsi in un laboratorio avanzato di fisiologia vocale. La prof.ssa Kathleen Delaney, proveniente dal Conservatorio C. Monteverdi di Bolzano, guiderà la masterclass Respirare Musica, un evento organizzato dal Conservatorio G. B. Pergolesi con il coordinamento del M° Luca Cognigni. L'incontro si svolge alle ore 10 ed è dedicato esclusivamente all'analisi dei processi che regolano l'emissione sonora attraverso la padronanza della colonna d'aria. Questo approccio non è solo teorico ma fortemente pratico, mirando a fornire agli studenti una comprensione profonda delle tecniche respiratorie necessarie per il controllo timbrico e la gestione del fraseggio musicale.