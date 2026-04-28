Una nuova funzionalità legata a Gemini permette di eliminare le voci predefinite dell’app Google, sostituendole con un sistema di intelligenza artificiale in grado di adattarsi alle preferenze dell’utente. Questa novità rappresenta un cambiamento rispetto ai modelli di voce fissi, offrendo un’esperienza più personalizzata. La modifica riguarda il codice dell’app, che ora consente di rimuovere le voci standard per integrare soluzioni più flessibili e su misura grazie all’IA.

? Cosa sapere Codice nell'app Google indica la rimozione delle attuali voci preimpostate per Gemini.. Il nuovo sistema permetterà la creazione di profili sonori personalizzati tramite IA generativa.. Due stringhe di codice rinvenute nella versione 17.18.22.sa.arm64 dell’app Google suggeriscono che le attuali opzioni vocali di Gemini verranno rimosse a breve per far spazio a una gestione della voce molto più flessibile e personalizzata. Il team di Android Authority, analizzando nel dettaglio il software, ha isolato dei riferimenti testuali che indicano chiaramente l’imminente abbandono delle voci preesistenti. Nello specifico, il codice contiene messaggi che avvisano gli utenti della scomparsa delle vecchie opzioni, spiegando che non saranno più visibili nella sezione dedicata alle impostazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemini rivoluziona la voce: addio ai modelli fissi, arriva l’IA su misura

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