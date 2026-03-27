Nella vicenda riguardante l'omicidio del sindaco di Pollica avvenuto nel 2010, il giudice ha prosciolto Fabio Cagnazzo. Restano in corso altri procedimenti giudiziari che coinvolgono due persone ancora a processo. La decisione arriva dopo aver esaminato le prove raccolte durante le indagini e il procedimento.

Il Gup scagiona l'ufficiale dell'Arma. A processo Cioffi e Cipriano per la morte del "sindaco pescatore" Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, il "sindaco pescatore" di Pollica assassinato nel 2010. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice ha disposto il proscioglimento per il colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. L'ufficiale era finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi dell'inchiesta per far ricadere le colpe su altri soggetti. Il procedimento penale per il delitto andrà invece avanti per gli altri indagati. Affronteranno il processo l'ex brigadiere dell'Arma Lazzaro Cioffi e l'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Omicidio Vassallo, prosciolto Fabio Cagnazzo: in tre a processo

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