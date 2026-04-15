Caso Mimì Manzo colpo di scena ad Avellino | il GUP rimette gli atti alla Procura per ipotizzare l' omicidio

Ad Avellino si è svolta oggi l'udienza preliminare davanti al GUP Antonio Sicuranza, riguardante tre imputati coinvolti nell'inchiesta sulla scomparsa di Domenico

Ad Avellino, davanti al GUP Antonio Sicuranza, si è tenuta oggi l'udienza preliminare a carico dei tre imputati nell'inchiesta sulla scomparsa di Domenico "Mimì" Manzo, ex muratore di Prata Principato Ultra sparito la sera dell'8 gennaio 2021. Il giudice ha accolto l'istanza dell'avvocato Felice.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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