Omicidio Vassallo la Procura chiede 7 anni e 4 mesi per Ridosso

Ieri mattina alla Cittadella Giudiziaria di Salerno si è tenuta una nuova udienza nel procedimento con rito abbreviato contro Romolo Ridosso, già collaboratore di giustizia, coinvolto nell'inchiesta sull’omicidio del sindaco Angelo Vassallo, avvenuto nel 2010 ad Acciaroli. La Procura ha chiesto una condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione. La discussione si è concentrata sulla richiesta di pena e sui dettagli emersi durante l’istruttoria.

Nuova tappa giudiziaria ieri mattina alla Cittadella Giudiziaria di Salerno nel procedimento celebrato con rito abbreviato nei confronti di Romolo Ridosso, già collaboratore di giustizia, coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio del sindaco Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre 2010 ad Acciaroli.🔗 Leggi su Salernotoday.it Omicidio Vassallo, la Cassazione annulla l'ordinanza per Cagnazzo Notizie correlate Leggi anche: Omicidio Vassallo: la richiesta per Ridosso è di 7 anni di carcere Caso Eros Di Ronza: la Procura chiede 14 anni per l’omicidioDavanti alla Corte d’Assise di Milano, il pubblico ha assistito a una requisitoria carica di tensione in cui la Procura ha delineato i contorni di un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio Vassallo, al via il rito abbreviato per Romolo Ridosso: la Procura chiede sette anni e quattro mesi; Omicidio Vassallo: la Procura chiede oltre sette anni per Romolo Ridosso; Omicidio Vassallo, al via il processo per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia; Cagnazzo reintegrato nell'Arma, il commento di Antonio Vassallo: Forte sconcerto, troppe questioni non sciolte. Omicidio Vassallo: la Procura chiede oltre sette anni per Romolo RidossoSvolta nel processo per l'omicidio di Angelo Vassallo a Salerno: il PM Elena Guarino chiede 7 anni e 4 mesi per Romolo Ridosso. I dettagli sul movente legato alla droga ... infocilento.it Omicidio Vassallo, al via il rito abbreviato per Romolo Ridosso: la Procura chiede sette anni e quattro mesiÈ entrato nel vivo questa mattina, presso la cittadella giudiziaria di Salerno, il processo con rito abbreviato a carico di Romolo Ridosso, coinvolto ... ilmattino.it Liratv. . Omicidio Vassallo, chiesti 7 anni e 4 mesi per Ridosso "Udienza con rito abbreviato per l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #angeloVassallo #concorsoAnomalo #pmElenaGuarin - facebook.com facebook