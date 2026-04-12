Nella notte di sabato 11 aprile, un omicidio è stato commesso ad Induno Olona, in provincia di Varese. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 50 anni, considerato sospettato di essere coinvolto nel delitto. Secondo le prime ricostruzioni, dietro l’omicidio potrebbe esserci un debito non saldato. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli della vicenda e eventuali altri responsabili.

Induno Olona (Varese), 12 aprile 2026 – Svolta nell’indagine legata all’ omicidio avvenuto nella notte di sabato 11 aprile ad Induno Olona. Nella tarda serata, sempre di ieri, è stato arrestato infatti colui che è ritenuto l’autore dell’omicidio del 30enne Enzo Ambrosino ucciso al termine di una violenta rissa scoppiata in pubblica via tra alcuni membri di due nuclei familiari. In manette è finito un 50enne residente a Varese. https:www.ilgiorno.itvideoammazzato-a-coltellate-nella-notte-a-induno-olona-epuvnvtq Al termine di serrati accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale e i colleghi della Compagnia di Varese, sotto...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Induno, svolta nell’omicidio di Enzo Ambrosino: arrestato un 50enne. Un possibile debito dietro al delitto

Chi era Enzo Ambrosino, 30enne ucciso a coltellate e colpi di mazza in un agguato sotto casa a Induno OlonaÈ Enzo Ambrosino il 30enne che è stato ucciso a colpi di coltello e di mazza davanti alla sua abitazione a Induno Olona (Varese).

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