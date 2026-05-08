Omicidio Diabolik presunto killer Raul Esteban Calderon non ha commesso il fatto | ergastolo cancellato

Da virgilio.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è verificata una svolta nel caso dell'omicidio noto come Diabolik. Il presunto autore, Raul Esteban Calderon, è stato assolto e l’ergastolo a lui originariamente inflitto è stato cancellato. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato a una modifica delle condanne precedenti. I dettagli sulle motivazioni della sentenza non sono ancora stati resi noti, ma si tratta di una chiusura ufficiale del procedimento contro Calderon.

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Svolta a sorpresa nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Secondo la Corte d’assise d’appello di Roma il killer non è stato Raul Esteban Calderon che pure in primo grado era stato condannato all’ergastolo. Secondo i giudici, l’argentino non ha commesso il fatto che risale al 7 agosto 2019, al Parco degli Acquedotti, nella capitale. Omicidio Diabolik, cambia tutto Il killer non è stato Raul Esteban Calderon Le reazioni e il prosieguo della vicenda giudiziaria Omicidio Diabolik, cambia tutto In primo grado, il 26 marzo 2025, Raul Esteban Calderon, conosciuto anche come Gustavo Alejandro Musumeci, era stato condannato all’ergastolo per l’uccisione di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik.🔗 Leggi su Virgilio.it

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