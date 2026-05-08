Omicidio Diabolik presunto killer Raul Esteban Calderon non ha commesso il fatto | ergastolo cancellato

Nelle ultime ore si è verificata una svolta nel caso dell'omicidio noto come Diabolik. Il presunto autore, Raul Esteban Calderon, è stato assolto e l’ergastolo a lui originariamente inflitto è stato cancellato. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato a una modifica delle condanne precedenti. I dettagli sulle motivazioni della sentenza non sono ancora stati resi noti, ma si tratta di una chiusura ufficiale del procedimento contro Calderon.

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