Omicidio di Enzo Ambrosino | tre nuovi arresti per la rissa finita nel sangue

A distanza di alcuni mesi dall’omicidio di Enzo Ambrosino, le autorità hanno eseguito tre nuovi arresti legati alla rissa che ha preceduto il fatto di sangue. L’episodio si è verificato nella zona di Induno Olona e ha coinvolto diverse persone, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso e mirano a chiarire tutte le dinamiche dell’accaduto.

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Induno Olona, 8 maggio 2026 – La rissa da cui ebbe origine l’omicidio di Enzo Ambrosino continua a tenere impegnate le forze dell’ordine varesine. Si aggiunge ora un nuovo tassello alle complesse indagini sulla tragica notte di sangue di quasi un mese fa. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Varese hanno eseguito una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre cittadini italiani, ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. I precedenti . L'operazione odierna si ricollega direttamente ai drammatici eventi avvenuti nella notte tra l'11 e il 12 aprile scorsi. In quelle ore, una violenta rissa scoppiata nel comune di Induno Olona culminò in tragedia: Enzo Ambrosino, 30 anni, padre di due figlie, perse la vita dopo essere stato accoltellato mortalmente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Enzo Ambrosino: tre nuovi arresti per la rissa finita nel sangue Notizie correlate Enzo Ambrosino, due arresti per la rissa che ha portato all’omicidioInduno Olona, 14 aprile 2026 – Omicidio di Enzo Ambrosino, scattano due nuovi arresti. Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. C'è un arresto per l'omicidioUn debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti. Panoramica sull’argomento Omicidio di Enzo Ambrosino: tre nuovi arresti per la rissa finita nel sangueInduno Olona: una persona in carcere, due ai domiciliari. Manca all’appello un quarto partecipante allo scontro, tuttora latitane ... ilgiorno.it Omicidio di Induno Olona, ricorso al Riesame per il padre di Enzo AmbrosinoLa difesa contesta la ricostruzione della Procura: «Non una rissa, ma un tentativo di difendere il figlio». Udienza attesa a breve ... laprovinciadivarese.it