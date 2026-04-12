Enzo Ambrosino il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro C' è un arresto per l' omicidio

Un uomo di 30 anni è stato ucciso durante una rissa a Induno Olona, con un arresto già effettuato nelle ultime ore. Il litigio, avvenuto tra più persone, sarebbe stato scatenato da un debito di poche centinaia di euro, che aveva generato tensioni e discussioni nei giorni precedenti. La vittima è stata colpita violentemente nella notte tra venerdì e sabato, secondo quanto ricostruito finora.

Un debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti. Sarebbe questo il movente dietro l'omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso brutalmente nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona. In meno di 24 ore, i carabinieri del Nucleo Investigativo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro: arrestato un 50enneÈ stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate e colpi di mazza sotto casa sua a Induno Olona... Chi era Enzo Ambrosino, 30enne ucciso a coltellate e colpi di mazza in un agguato sotto casa a Induno OlonaÈ Enzo Ambrosino il 30enne che è stato ucciso a colpi di coltello e di mazza davanti alla sua abitazione a Induno Olona (Varese).