Enzo Ambrosino due arresti per la rissa che ha portato all’omicidio

A Induno Olona, nel giorno 14 aprile 2026, sono stati conseguiti due nuovi provvedimenti di arresto relativi alla rissa che ha causato la morte di Enzo Ambrosino. La vicenda si è svolta nel contesto di un episodio di violenza che ha portato alla perdita di vita dell'uomo. Le forze dell'ordine hanno eseguito le misure restrittive nei confronti di due persone coinvolte nel fatto.

Induno Olona, 14 aprile 2026 – Omicidio di Enzo Ambrosino, scattano due nuovi arresti. Si tratta di un 65enne e di un 27enne, bloccati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese, su richiesta del pm che si sta occupando dell’inchiesta relativa alla morte del trentenne, ucciso nella notte fra venerdì e sabato scorsi a coltellate e sprangate. L’accusa Ai due nuovi indagati, un 65enne e un 27enne, viene contestato al momento esclusivamente il reato di rissa aggravata. Non avrebbe avuto un ruolo, quindi, nell’assassinio di Ambrosino ma sarebbero stati – almeno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Enzo Ambrosino, due arresti per la rissa che ha portato all’omicidio Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. C'è un arresto per l'omicidioUn debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti. Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. Gesuino Corona arrestato per omicidioUn debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti. Il sospettato dell'assassinio di Enzo Ambrosino comparirà stamattina davanti al Gip per la convalida dell'arresto: nell'interrogatorio di ieri con il pubblico ministero ha ribadito di essere intervenuto in difesa dei figlio non con l'intenzione di uccidere - facebook.com facebook Omicidio nel Varesotto, domani interrogatorio davanti al gip del fermato. Enzo Ambrosino accoltellato sabato durante una rissa a Induno Olona #ANSA x.com