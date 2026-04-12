Arrestato un uomo per l' omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona ucciso per una lite per un debito

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in relazione all'omicidio di Enzo Ambrosino, avvenuto a Induno Olona. La vittima è stata colpita con un coltello durante una lite che sarebbe nata da un debito. L'episodio si è verificato in un'area pubblica e le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini, portando all'arresto dell'uomo coinvolto.

Ammazzato per un debito. C’è un fermo per l’omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso a coltellate sotto casa sua a Induno Olona. I carabinieri hanno arrestato Gesuino Corona, 50enne sardo residente a Varese, che era rimasto ferito nella rissa di venerdì notte tra due nuclei familiari. Alla base dello scontro ci sarebbe un debito di poche centinaia di euro. Un arresto per l’omicidio di Enzo Ambrosino Nella serata di sabato 11 aprile i carabinieri hanno arrestato una persona per l’omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate nel corso di una violenta rissa a Induno Olona, in provincia di Varese. Si tratta, riporta Repubblica, di un 50enne sardo residente a Varese, Gesuino Corona.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arrestato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona, ucciso per una lite per un debito Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro: arrestato un 50enneÈ stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate e colpi di mazza sotto casa sua a Induno Olona... Induno, svolta nell’omicidio di Enzo Ambrosino: arrestato un 50enne. Un possibile debito dietro al delittoInduno Olona (Varese), 12 aprile 2026 – Svolta nell’indagine legata all’omicidio avvenuto nella notte di sabato 11 aprile ad Induno Olona.