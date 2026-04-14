Omicidio a Induno Olona il parroco testimone dell’uccisione di Enzo Ambrosino

A Induno Olona, nel Varesotto, proseguono le indagini sull’omicidio di un uomo di 30 anni avvenuto nella notte di venerdì. Un parroco ascoltato come testimone ha fornito dettagli sulla rissa che ha portato alla morte della vittima. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e si preparano all’interrogatorio davanti al giudice. La dinamica dei fatti resta al centro delle attività investigative.

Induno Olona (Varese), 14 aprile 2026 – Nuovi elementi emergono sulla violenta rissa costata la vita a Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso venerdì notte a Induno Olona, mentre proseguono le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Varese e si attende l’interrogatorio davanti al gip. In carcere per omicidio dopo essere stato dimesso dall’ospedale, il cinquantenne Gesuino Corona che attraverso l’avvocato Domenico Margariti ha ribadito di essere intervenuto per difendere il figlio nell’ambito di una disputa degenerata per un debito del proprio figlio con la vittima. https:www.ilgiorno.itvaresecronacainduno-omicidio-enzo-ambrosino-arrestato-50enne-cp633mf5 Il parroco testimone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio a Induno Olona, il parroco testimone dell’uccisione di Enzo Ambrosino Leggi anche: Arrestato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona, ucciso per una lite per un debito Leggi anche: Induno Olona, i testimoni dell’agguato a Enzo Ambrosino: “Era a terra nel sangue ma ancora lo colpivano. Lo volevano morto” Argomenti più discussi: Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti; Omicidio a Induno Olona, fermato 50enne: la rissa e il delitto per un piccolo debito; Omicidio a Induno Olona: 30enne ucciso davanti casa da un gruppo di aggressori; Volevo salvare mio figlio, il fermato per l’omicidio di Induno Olona risponde alle domande del pm. Gesuino Corona, cinquantenne di Varese, è accusato di omicidio doloso a Induno Olona. - facebook.com facebook Svolta sull'omicidio di Enzo Ambrosini ucciso a coltellato a Induno Olona, nel varesotto. In arresto un cinquantenne. All'origine del delitto forse un debito di poche centinaia di euro x.com