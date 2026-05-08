Omicidio di Diabolik assolto in appello il presunto killer

La Corte d’appello di Roma ha disposto l’assoluzione di Raul Esteban Calderon, l’uomo argentino accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli. La sentenza ha annullato la condanna all’ergastolo emessa in primo grado, modificando così l’esito del processo. Calderon era stato indicato come il presunto autore dell’omicidio, avvenuto alcuni anni fa. La decisione è definitiva e non sono previste ulteriori impugnazioni.

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Ribaltata la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado a Raul Esteban Calderon, che era stato ritenuto l’esecutore materiale dell’assassinio di Fabrizio Piscitelli. I giudici della Corte d’appello di Roma, ribaltando la condanna all’ergastolo del primo grado, hanno assolto l’argentino Raul Esteban Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli. Il capo ultrà della Lazio, noto con il soprannome di “Diabolik“, fu ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti: Calderon è stato assolto «per non aver commesso il fatto». A marzo 2025 i giudici della Terza Corte di Assise di Roma avevano condannato all’ergastolo Calderon, con una sentenza arrivata dopo oltre cinque ore di camera di consiglio.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio di Diabolik, assolto in appello il presunto killer Crimine Capitale: da Diabolik alla nuova banda della Magliana Notizie correlate Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killerAGI - I giudici della Corte d'appello di Roma nell'ambito del processo di secondo grado hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio... Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer. In primo grado era stato condannato all'ergastoloAssolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Rina Bussone e il suo ruolo nell'omicidio di Diabolik: M'hai rubato la pistola per ucciderlo; Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato; Sparatoria a Bari vecchia, una pistola e una mitraglietta per mostrare chi comanda agli Strisciuglio. Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... ilmattino.it Diabolik, svolta nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli: assolto in appello Raul Esteban CalderonAssolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras della Lazio noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti di Roma. affaritaliani.it In seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come "Diabolik". Piscitelli era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel p - facebook.com facebook Alla domanda se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l'uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell'omicidio di Diabolik "avesse messo in conto che lei avrebbe parlato" la Bussone dice: "Assolutamente no". x.com