Omicidio di Angelo Vassallo | appello alla Procura chiesto il rinvio a giudizio di Cagnazzo

La Procura di Salerno ha presentato un appello contro la sentenza del 27 marzo del Gup del Tribunale, che aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti del Colonnello dei Carabinieri accusato di concorso in omicidio. L'atto di appello chiede il rinvio a giudizio di Cagnazzo. La decisione riguarda il caso dell’omicidio di un noto politico locale, avvenuto nel 2010.

E' stato depositato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, ieri, l'atto di appello avverso la sentenza del Gup del Tribunale del 27 marzo con cui era stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del Colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, accusato di concorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Omicidio Angelo Vassallo, chiesto il rinvio a giudizio per il colonnello dei carabinieri Fabio CagnazzoLa Procura di Salerno ha chiesto alla Corte d'Appello di rinviare a giudizio il colonnello dell'Arma, imputato in concorso per l'omicidio del sindaco...

Caso Vassallo, il procuratore Cantone riapre il caso su Cagnazzo: chiede alla corte di appello il rinvio a giudizioSi sono rivolti alla Corte di Appello e hanno impugnato la sentenza di archiviazione in favore del comandante dei carabinieri Fabio Cagnazzo.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Omicidio Angelo Vassallo: per Cagnazzo mancano le prove per il rinvio a giudizio. Il figlio Antonio: Si rinuncia alla verità; Delitto Vassallo, il giudice: non vi è alcun indizio o prova sul colonnello Fabio Cagnazzo; Vassallo, stop al processo: Così la verità si ferma; Omicidio Vassallo, il colonnello Cagnazzo è stato prosciolto: Non fu lui a depistare le indagini.

Omicidio Vassallo, colpo di scena: Procura ricorre contro il proscioglimento di CagnazzoSvolta nel caso giudiziario che si trascina dal settembre 2010, quando il sindaco pescatore fu ucciso ad Acciaroli ... quotidiano.net

**Omicidio Vassallo: colpo di scena, Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo**Salerno , 8 mag. - (Adnkronos) - Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono in appello contro ... iltempo.it

imputato di concorso nell'omicidio di Vassallo Angelo e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - facebook.com facebook