Omicidio Angelo Vassallo chiesto il rinvio a giudizio per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Salerno ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio alla Corte d'Appello nei confronti di un colonnello dell'Arma, accusato di essere coinvolto nell’omicidio del sindaco di Pollica. L’indagine riguarda il ruolo di questo ufficiale in relazione a un fatto risalente a diversi anni fa. La richiesta di giudizio si basa su elementi raccolti nel corso delle indagini condotte dagli inquirenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Procura di Salerno ha chiesto alla Corte d'Appello di rinviare a giudizio il colonnello dell'Arma, imputato in concorso per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Per Cagnazzo, un mese fa, era stato disposto il non luogo a procedere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio CagnazzoSvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010.

Omicidio Angelo Vassallo: il colonnello Cagnazzo prosciolto dal gupProsciolto il colonnello Fabio Cagnazzo per l'omicidio del sindaco Vassallo, avvenuto ad Acciaroli (Salerno) nel 2010; rinvio a giudizio per Lazzaro...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Trentacinquenne di Pagani ucciso a Ibiza, fatale una coltellata al torace.

omicidio angelo vassallo omicidio angelo vassallo chiestoOmicidio Angelo Vassallo, chiesto il rinvio a giudizio per il colonnello dei carabinieri Fabio CagnazzoLa Procura di Salerno ha chiesto alla Corte d'Appello di rinviare a giudizio il colonnello dell'Arma, imputato in concorso per l'omicidio del sindaco di ... fanpage.it

omicidio angelo vassallo omicidio angelo vassallo chiestoOmicidio Vassallo, appello della Procura: chiesto il rinvio a giudizio di CagnazzoOmicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono in appello contro proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo. Nuovo colpo di scena sul caso giudiziar ... ilroma.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.