Omicidio Angelo Vassallo chiesto il rinvio a giudizio per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo
La Procura di Salerno ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio alla Corte d'Appello nei confronti di un colonnello dell'Arma, accusato di essere coinvolto nell’omicidio del sindaco di Pollica. L’indagine riguarda il ruolo di questo ufficiale in relazione a un fatto risalente a diversi anni fa. La richiesta di giudizio si basa su elementi raccolti nel corso delle indagini condotte dagli inquirenti.
La Procura di Salerno ha chiesto alla Corte d'Appello di rinviare a giudizio il colonnello dell'Arma, imputato in concorso per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Per Cagnazzo, un mese fa, era stato disposto il non luogo a procedere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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