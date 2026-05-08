Il caso Vassallo torna sotto i riflettori con la richiesta del procuratore di riaprire l’indagine su un ufficiale dei carabinieri. La procura ha presentato un’istanza alla Corte di Appello per ottenere il rinvio a giudizio, contestando la decisione di archiviazione presa in precedenza. Le parti coinvolte hanno impugnato la sentenza, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda. La corte dovrà ora decidere sulla nuova fase processuale.

Si sono rivolti alla Corte di Appello e hanno impugnato la sentenza di archiviazione in favore del comandante dei carabinieri Fabio Cagnazzo. In sintesi, la Procura di Salerno, guidata dal neo procuratore Raffaele Cantone, in sintonia con la procura generale di Salerno, ha deciso di impugnare l’archiviazione e di chiedere alla Corte di appello di disporre il rinvio a giudizio di Fabio Cagnazzo, nel corso del fascicolo sull’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Poche righe firmate dal procuratore Cantone per riaprire - almeno da un punto di vista formale - il caso legato al presunto ruolo del colonnello Fabio Cagnazzo. Difeso dai...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Caso Vassallo, il procuratore Cantone riapre il caso su Cagnazzo: chiede alla corte di appello il rinvio a giudizio

Notizie correlate

Caso Andidero: Procura chiede il rinvio a giudizio per 8 imputatiL’udienza odierna presso il tribunale di Bari ha segnato un punto di svolta giudiziario per la storica famiglia di costruttori baresi, con la...

Bartolozzi alla Camera: l’ex capa di gabinetto dribbla le domande sul rinvio a giudizio per il caso AlmasriL’ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dimessasi dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, si è intrattenuta...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Delitto Vassallo, il giudice: non vi è alcun indizio o prova sul colonnello Fabio Cagnazzo.

Caso Vassallo, il procuratore Cantone riapre il caso su Cagnazzo: chiede alla corte di appello il rinvio a giudizioSi sono rivolti alla Corte di Appello e hanno impugnato la sentenza di archiviazione in favore del comandante dei carabinieri Fabio Cagnazzo. In sintesi, la Procura di Salerno, guidata dal ... ilmattino.it

Pollica, caso Vassallo: «Condannare Ridosso»La Procura ritiene «attendibili» le dichiarazioni di Romolo Ridosso e chiede una condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione nel processo per l\'omicidio del sindaco di ... ilmattino.it