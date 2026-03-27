Omicidio sindaco Vassallo prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo

Un nuovo sviluppo riguarda l’indagine sull’omicidio del sindaco di Pollica, avvenuto nel 2010. Il colonnello coinvolto in precedenza nell’indagine è stato prosciolto da ogni accusa, segnando un passo importante nel caso. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e pubblico, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sui motivi della decisione.

Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010. Il gup del Tribunale di Salerno, Giovanni Rossi, ha prosciolto il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, originario di Aversa, dalle accuse di omicidio, in qualità di presunto mandante, e di depistaggio. Una decisione arrivata nel primo pomeriggio, in contrasto con la richiesta della Procura che aveva chiesto il rinvio a giudizio. Le motivazioni non sono ancora note, ma il provvedimento si inserisce nel solco delle valutazioni già espresse dalla Cassazione, che aveva evidenziato criticità e carenza di gravi indizi nei confronti dell’ufficiale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo Articoli correlati Leggi anche: Omicidio del sindaco Vassallo: prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo Leggi anche: Omicidio Vassallo, prosciolto Fabio Cagnazzo: in tre a processo Una selezione di notizie su Fabio Cagnazzo Argomenti discussi: Omicidio Angelo Vassallo | nuova udienza alla Cittadella Giudiziaria. Omicidio Vassallo, prosciolto il colonnello dei carabinieri Fabio CagnazzoSvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo il sindaco di Pollica assassinato nel 2010. Al termine dell’udienza preliminare, il Gup di Salerno ha rinviato a giudizio Lazzaro Cioffi e Giusep ... laprovinciaonline.info Omicidio del Sindaco Pescatore, prosciolto il colonnello CagnazzoSvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo. Al termine dell’udienza preliminare, il giudice ha disposto il proscioglimento Fabio Cagnazzo. Il colonnello dei Carabinieri era finito sotto ... internapoli.it