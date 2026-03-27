Omicidio Angelo Vassallo | il colonnello Cagnazzo prosciolto dal gup

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gup ha prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo dall'accusa di omicidio del sindaco Vassallo, ucciso nel 2010 ad Acciaroli. Sono stati invece rinviati a giudizio Lazzaro Cioffi, Romolo Ridosso e Giuseppe Cipriano. La vicenda riguarda il procedimento penale avviato dopo l'omicidio del primo cittadino e le successive indagini.

Prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo per l'omicidio del sindaco Vassallo, avvenuto ad Acciaroli (Salerno) nel 2010; rinvio a giudizio per Lazzaro Cioffi, Romolo Ridosso e Giuseppe Cipriano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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