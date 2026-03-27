Omicidio Angelo Vassallo | il colonnello Cagnazzo prosciolto dal gup

Il gup ha prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo dall'accusa di omicidio del sindaco Vassallo, ucciso nel 2010 ad Acciaroli. Sono stati invece rinviati a giudizio Lazzaro Cioffi, Romolo Ridosso e Giuseppe Cipriano. La vicenda riguarda il procedimento penale avviato dopo l'omicidio del primo cittadino e le successive indagini.

Prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo per l'omicidio del sindaco Vassallo, avvenuto ad Acciaroli (Salerno) nel 2010; rinvio a giudizio per Lazzaro Cioffi, Romolo Ridosso e Giuseppe Cipriano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio CagnazzoSvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010. Leggi anche: Omicidio del sindaco Vassallo: prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo Tutti gli aggiornamenti su Omicidio Angelo Vassallo Temi più discussi: Omicidio Angelo Vassallo: nuova udienza alla Cittadella Giudiziaria; Salerno. Omicidio Vassallo: venerdì nuova udienza: e la Fondazione programma il Punto Stampa; Omicidio Vassallo, nuova udienza a Salerno: previsto punto stampa della Fondazione; Omicidio Angelo Vassallo | nuova udienza alla Cittadella Giudiziaria. Omicidio Vassallo. Prosciolto il Colonnello Cagnazzo, a processo l’ex Brigadiere Cioffi e altri 2 imputatiProsegue la vicenda giudiziaria legata al brutale omicidio di Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre del 2010 ad Acciaroli, nel comune di Pollica. Questa mattina presso il Tribunale di Salerno, con ... ondanews.it Omicidio Vassallo: prosciolto il colonnello Cagnazzo, a processo gli altri imputatiSi è chiusa l’udienza preliminare del processo per l’omicidio del sindaco Pescatore. Ecco le decisioni del giudice ... infocilento.it Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010. Il gup del Tribunale di Salerno ha prosciolto il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, originario di Aversa, dalle accuse di omicidio, in qualità di presunto - facebook.com facebook