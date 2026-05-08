Ome | Franciacorta Gin Fest

L’8 e 9 maggio, nella Casa Gialla nel Borgo del Maglio di Ome, si terrà il Franciacorta Gin Fest, un evento dedicato agli appassionati di gin e prodotti artigianali locali. La manifestazione si svolge in un ambiente suggestivo, con esposizioni e degustazioni che mettono in evidenza le eccellenze della zona. Durante le due giornate, i visitatori potranno scoprire novità e approfondimenti sul mondo del gin.

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L’8 e 9 maggio la suggestiva Casa Gialla, nel cuore del Borgo del Maglio di Ome, ospita un evento dedicato agli amanti del gin e delle eccellenze artigianali del territorio.Due giornate immersive tra degustazioni, incontri e atmosfere autentiche, alla scoperta dei migliori gin artigianali della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it FRANCIACORTA GIN FEST 2026 Notizie correlate Ome, arteingioco: un dialogo con Mirko testaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Ome: il Primo Maggio di SomenfestIl Primo Maggio torna il Somenfest, e con lui una giornata pensata per essere vissuta dall’inizio alla fine, immersi nella musica, nella natura e... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Franciacorta Gin Festival: a Ome l’8 e 9 maggio due serate tra distillati artigianali e scoperta. Franciacorta Gin Festival sabato e domenica musica e drink al The Lab di Monticelli BrusatiMonticelli Brusati. Venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2023 torna il Franciacorta Gin Festival. Dalle 19,00 all’ 01,00 il The Lab Cocktail & Emozioni, in via Europa 18, a Monticelli Brusati (Brescia), ... quibrescia.it Franciacorta Gin Festival musica e drink al The Lab di Monticelli BrusatiMonticelli Brusati. Venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2023 torna il Franciacorta Gin Festival. Dalle 19,00 all’ 01,00 il The Lab Cocktail & Emozioni, in via Europa 18, a Monticelli Brusati (Brescia), ... quibrescia.it