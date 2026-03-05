Ome arteingioco | un dialogo con Mirko testa

Mercoledì 15 aprile alle ore 20 si terrà a Ome un evento nell’ambito di Arteingioco, il festival itinerante dedicato al gioco inclusivo che coinvolge i Comuni di Ome, Ospitaletto, Lodrino e Marcheno. Durante questa serata si svolgerà un dialogo con Mirko Testa, incentrato sulla tematica dell’arte e del gioco. L’iniziativa fa parte della rassegna letteraria e rappresenta uno degli appuntamenti previsti nel programma.

Nell'ambito di Arteingioco. Una gara di stili, il festival itinerante dedicato al gioco inclusivo nei Comuni di Ome, Ospitaletto, Lodrino e Marcheno, un altro appuntamento della rassegna letteraria!Mercoledì 15 aprile alle ore 20.30 nell'Aula Magna Dotti di Ome (Piazza Anselmi, 4) il medagliato Paralimpico 2024 e atleta Fiamme Oro: Mirko Testa.Mirko ha trasformato un grave incidente nella sua più grande forza, diventando Campione del Mondo di handbike e conquistando due medaglie a Parigi 2024.

