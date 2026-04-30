Ome | il Primo Maggio di Somenfest
Il Primo Maggio si tiene di nuovo il Somenfest, un evento che si svolge in una località immersa nella natura. Durante la giornata si alternano esibizioni musicali e momenti di relax all’aperto, creando un’atmosfera festosa. L’evento è aperto a tutti e offre un programma che si protrae dall’inizio alla fine, con attività e spettacoli distribuiti nel corso della giornata.
Il Primo Maggio torna il Somenfest, e con lui una giornata pensata per essere vissuta dall’inizio alla fine, immersi nella musica, nella natura e nell’atmosfera che da sempre caratterizza il festival.Il Parco del Maglio di Ome si trasformerà ancora una volta in un punto di ritrovo per chi ha.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Notizie correlate
Primo Maggio, i musei aperti in Toscana. E il 3 maggio si entra gratis: ecco doveFirenze, 29 aprile 2026 – Per chi vuole trascorrere il primo maggio in Toscana, c’è la bella possibilità di trascorrere la giornata andando per musei.
Ome, arteingioco: un dialogo con Mirko testaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio: chi sono i presentatori; Leno, al via il 30 aprile il Festival Primo Maggio: tre giorni di musica a ingresso libero; Stipendi: da maggio aumenta la busta paga; Crisi industriali irrisolte e ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali: il lavoro di qualità in Sardegna è una chimera.
Quali sono i supermercati aperti Primo maggio 2026 da Carrefour e Conad a Lidl: chiudono Esselunga e CoopIn occasione della festa del Primo maggio alcuni supermercati resteranno aperti, mentre altri hanno optato per la chiusura o per l’orario ridotto ... virgilio.it
Il primo maggio: l’origine e la storia della Festa dei lavoratoriPerché il primo maggio è la Festa dei Lavoratori? Come nasce questa ricorrenza celebrata in quasi tutto il mondo? Te lo diciamo noi! focusjunior.it
CONCERTO PRIMO MAGGIO A FOGGIA: tema il "Lavoro dignitoso". La scaletta - facebook.com facebook
CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA: Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon saranno i presentatori. Sul palco oltre 50 artisti, ecco i nomi #1m2026 x.com