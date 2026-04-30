Ome | il Primo Maggio di Somenfest

Il Primo Maggio si tiene di nuovo il Somenfest, un evento che si svolge in una località immersa nella natura. Durante la giornata si alternano esibizioni musicali e momenti di relax all’aperto, creando un’atmosfera festosa. L’evento è aperto a tutti e offre un programma che si protrae dall’inizio alla fine, con attività e spettacoli distribuiti nel corso della giornata.

Il Primo Maggio torna il Somenfest, e con lui una giornata pensata per essere vissuta dall’inizio alla fine, immersi nella musica, nella natura e nell’atmosfera che da sempre caratterizza il festival.Il Parco del Maglio di Ome si trasformerà ancora una volta in un punto di ritrovo per chi ha.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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