Fiorentina Vanoli | Domani serve un' impresa Futuro? ho sempre avuto una società che mi ha dato una fiducia totale

Alla vigilia della partita di ritorno dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace, l’allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa dal Viola Park. Ha detto che domani sarà necessaria un’impresa e ha affermato di aver sempre avuto una società che gli ha dato fiducia totale, senza entrare in dettagli sul futuro. La sfida si giocherà in una cornice di grande attesa e tensione tra le due squadre.