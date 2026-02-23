Cento anni di Circolo tennis | Una storia che continua Tra sport e legame territoriale

Il Circolo tennis celebra il suo centenario dopo aver mantenuto vivo il legame con la comunità locale per un secolo. La fondazione risale al 1926 e, nel corso degli anni, ha visto tante generazioni condividere passioni sportive e amicizie. La presenza di campi storici e attività quotidiane testimonia un impegno costante nel promuovere lo sport tra giovani e adulti. La festa di compleanno coinvolge già molte famiglie del territorio.

'1926–2026: cento anni di tennis. Una storia che continua'. Una storia che continua all'insegna della condivisione di valori e senso di appartenenza. Per il Ct Siena uno splendido traguardo tagliato, ma anche un punto di ri-partenza, tra sfide da vincere, impegno e dedizione. Il Circolo ha alzato il sipario, nelle proprie strutture indoor, sulle squadre protagoniste della nuova stagione, lo start di un cammino che a Vico Alto sperano ricco di soddisfazioni e successi. "La presentazione è un appuntamento a cui questo consiglio dà tanta importanza – spiega la presidente, Giulia Collodel –. Un'occasione di visibilità e di senso di appartenenza.

