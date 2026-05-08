Oltre al danno la beffa per Openda | pochi minuti giocati e 40 milioni di riscatto Qual è il vero piano della Juventus per l’estate

L’attaccante belga ha disputato soltanto sette minuti nelle ultime nove partite, ma nel frattempo la società ha attivato l’obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro. La Juventus sta valutando le sue strategie per la prossima estate senza aver ancora annunciato ufficialmente piani o acquisti futuri. La situazione ha suscitato discussioni tra tifosi e media, mentre si attende un eventuale intervento ufficiale sulla questione.

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di Luca Fiore Openda Juve, l’attaccante belga è reduce da 7 minuti nelle ultime 9 partite, ma nel frattempo è scattato l’obbligo del riscatto. Il piano del club. Doveva essere uno dei colpi più importanti del calciomercato Juventus estivo, ma la stagione di Lois Openda si è trasformata in una delle più grandi delusioni stagionali. Arrivato dal Lipsia con aspettative elevatissime, l’attaccante belga non è mai riuscito a incidere realmente nel sistema offensivo di Tudor prima e poi di Luciano Spalletti che l’ha utilizzato con il contagocce. Numeri che recitano 34 presenze complessive tra campionato e coppe, appena 2 gol segnati e nessun impatto continuo all’interno della manovra bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Oltre al danno la beffa per Openda: pochi minuti giocati e 40 milioni di riscatto. Qual è il vero piano della Juventus per l’estate Notizie correlate Juventus, scatta il riscatto per Openda: una beffa da 40 milioniIl paradosso Openda: 40 milioni per un “fantasma”, la Juve obbligata al riscatto. Openda sempre più ai margini della Juve: scattato il riscatto ma in estate sarà addio. Il piano per venderlo e la speranza Mondialedi Luca FiorettiOpenda ai margini: obbligo scattato, la dirigenza versa i milioni al club del Lipsia ma valuta una rapidissima cessione estiva a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Oltre il danno la beffa, lesa la tutela economica del personale. UIL FP Vigili del Fuoco richiede Testo Unico per tutele e causa di servizio; Riva Ligure, via Giardino: Comune diffida l’impresa. Sindaco Giuffra: Oltre al danno la beffa no, ripristino inaccettabile; Monte Stallonara, i giudici danno ragione al Comune: Giusto far decadere la convenzione; Locatelli, oltre il danno la beffa: la decisione del Giudice Sportivo dopo Juve-Verona e tutti i provvedimenti. Attenta Juve, senza Champions oltre al danno la beffa: grosso rischio di perdere i bigLa Juventus si trova al momento al quarto posto, con la qualificazione alla prossima UEFA Champions League ancora tutta nelle proprie mani. Un traguardo che, però, resta tutt’altro ... tuttojuve.com Furto in casa di un avvocato, la collana di sua madre adesso non si trova più. Oltre al danno la beffaSiena, 13 febbraio 2026 – La storia che conduce al sequestro preventivo di un compro-oro a Grosseto parte da Siena. Dalla calda estate del 2024. E’ il mese di luglio quando in una bella villa appena ... lanazione.it Pista di mercato complicata. Con oltre 750 gol in gare ufficiali, Lewandoski di certo non arriverebbe da ultimo arrivato ma da elemento fondamentale per una probabile Champions giocata per la stagione che verrà. Due sono gli scogli da infrangere: la c facebook Tre giorni di congresso, oltre 800 persone al Palacongressi di Riccione e una sola parola scelta come bussola per il prossimo quadriennio: fiducia. Al XV congresso nazionale della Uil Scuola Rua, svoltosi dal 5 al 7 maggio, Giuseppe D’Aprile ha presentat… x.com