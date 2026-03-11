Truffati due anziani | bottino da oltre 15mila euro

Nella giornata di ieri a Bologna, quattro tentativi di furto sono stati messi a segno contro persone anziane, con due di queste vittime che sono state truffate e hanno perso complessivamente oltre 15 mila euro. L’episodio si è verificato nel giro di poche ore e riguarda persone di età avanzata. La polizia sta indagando sui fatti avvenuti martedì 10 marzo.

Nella giornata di ieri, martedì 10 marzo, a Bologna ci sono stati ben quattro tentativi di furto ai danni di persone anziane, il tutto in una manciata di ore. Due di questi sono andati a segno, mentre altri due sono stati sventati.Come riferisce la polizia di Bologna, il primo episodio è avvenuto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

