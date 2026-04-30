Fiera di San Ciriaco 2026 parte il piano green | AnconAmbiente schiera 125 contenitori 30 operatori e 9 mezzi per la pulizia

In vista della Fiera di San Ciriaco 2026, prevista dal 1 al 4 maggio, AnconAmbiente ha avviato il piano di gestione dei rifiuti. Sono stati posizionati 125 contenitori per la raccolta differenziata nelle vie interessate e sono stati pianificati interventi di pulizia con 30 operatori e 9 mezzi. La preparazione riguarda l’intera area coinvolta dall’evento nel centro della città.

ANCONA- Parte l’organizzazione per la Fiera di San Ciriaco: AnconAmbiente ha iniziato a collocare i contenitori per la raccolta differenziata lungo le vie interessate dalla manifestazione, in programma dal 1 al 4 maggio 2026 nel cuore della città. L’intervento consentirà di rendere il sistema.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Fiera di San Ciriaco 2026, si parte. Tutte le novità: l'intervista agli assessori Eliantonio e Paraventi | VIDEOANCONA – La città si prepara a celebrare il suo Santo Patrono con un’edizione della Fiera di San Ciriaco che punta a unire lo spirito commerciale... Fiera di San Ciriaco 2026, giochi e giostre saranno in piazza PertiniANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato l'organizzazione di giochi e giostre in piazza Pertini in occasione della Fiera di San Ciriaco,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorso; FIERA DI SAN CIRIACO: ARTE E CULTURA; Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Ancona aspetta la Fiera di San Ciriaco 2026: quattro giorni da mare a mare. Il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona protagonista alla Fiera di San CiriacoLa Lotteria Solidale, la mostra fotografica Attraverso i miei occhi e l'attiviutà ristorativa Fricchiò: saranno numerose le iniziative che vedranno ... superando.it Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicaliANCONA - Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco 2026: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicali. Con una passeggiata panoramica tra ... corriereadriatico.it Fiera di San Francesco di Paola Tantissime Specialità gastronomiche - facebook.com facebook Fiera di San Ciriaco da mare a mare, 456 stand dal Passetto alla Mole. Dal primo al 4 maggio, musica e cibo a piazza Cavour e luna park a piazza Pertini. #ANSA x.com